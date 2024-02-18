إجراء قرعة كرة الماء للرجال والسيدات بأولمبياد "باريس 2024" في الدوحة

احتضنت العاصمة القطرية مراسم سحب قرعة المنتخبات المتأهلة للمنافسة في بطولات كرة الماء للرجال والسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وجرت القرعة على سطح حوض سباحة مجمع أسباير المائي، على هامش منافسات بطولة العالم للألعاب المائية والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير/شباط الجاري.

وحصل منتخبا كرواتيا والولايات المتحدة على لقبي بطولة العالم في فئتي الرجال والسيدات على التوالي بالألعاب المائية في الدوحة.

وحضر مراسم سحب القرعة رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم، وخليل إبراهيم الجابر (رئيس الاتحاد القطري للسباحة ومدير بطولة العالم للألعاب المائية) والمديرة الرياضية لـ"باريس 2024″ أوريلي ميرل.

نتيجة قرعة أولمبياد باريس

وضعت قرعة كرة الماء للرجال في المجموعة الأولى كلا من كرواتيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة والجبل الأسود ورومانيا، التي تأهلت كوصيفة أولمبية بعد انسحاب جنوب أفريقيا.

وتتكون المجموعة الثانية (الأكثر صعوبة) من صريبا (حاملة اللقب الأولمبي) وبطلتي العالم السابقتين (إسبانيا والمجر) وكذلك أستراليا واليابان وفرنسا الدولة المضيفة.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وكشفت قرعة السيدات عن وقوع أستراليا والصين وكندا وهولندا والمجر ضمن المجموعة الأولى، بينما شملت الثانية فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا واليونان التي تعود لمنافسات كرة الماء بالألعاب الأولمبية بعد 16 عاما.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى دور الثمانية، على أن تقام المباريات التمهيدية بالمركز المائي الأولمبي في سان دوني.

وتتجه سيدات الولايات المتحدة إلى "باريس 2024" بحثًا عن لقبهن الأولمبي الرابع على التوالي، بينما يتطلع فريق كرواتيا للرجال (الفائز بأولمبياد لندن 2012) إلى تحسين حصوله على المركز الخامس بألعاب "طوكيو 2020" وتتجه صربيا إلى باريس بصفتها المدافعة عن لقب الأولمبياد مرتين بكرة الماء للرجال.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة الماء -في أولمبياد باريس- خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس/آب المقبل.

وخلال حفل القرعة قال المسلم "يعلم كل رياضي أن النجاح هنا في بطولة العالم للألعاب المائية-الدوحة 2024 هو التذكرة الذهبية للمنافسة في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف "نتطلع لما سيكون بمثابة احتفال عالمي بالرياضة، حيث يملأ المشجعون الأماكن ويأتون من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أفضل رياضيي الألعاب المائية في العالم، أنا ممتن للتعاون الممتاز مع اللجنة المنظمة لباريس 2024، وأنتظر بفارغ الصبر عروض التميز الرياضي على الساحة العالمية هذا الصيف".