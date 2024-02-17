يوفنتوس يكتفي بالتعادل ويرهن حظوظه في الصراع على لقب الكالتشيو

فرط يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراعه مع إنتر على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه فيرونا 2-2 -اليوم السبت- في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وعلى ملعب "مارك أنطونيو"، تقدم مايكل فولورونشو بهدف لفيرونا في الدقيقة الـ11، لكن المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش سجل هدف التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

هدف يوفنتوس الاول علي فيرونا pic.twitter.com/fUBmNtCKZP — ملعبكم (@ml3b_football) February 17, 2024

وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي تيجاني نوسلين الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة الـ52 لكن بعدها بـ3 دقائق فقط، عادل الفرنسي أدريان رابيو النتيجة من جديد لفريق "السيدة العجوز".

هدف يوفنتوس الثاني والتعادل على فيرونا pic.twitter.com/Z0A5lu0sFv — ملعبكم (@ml3b_football) February 17, 2024

وحصد يوفنتوس نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز الـ17.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، بعد فوزه الكاسح على ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة أمس الجمعة.

تعثر نابولي

وفي وقت سابق اليوم، أفلت فريق نابولي حامل اللقب من هزيمة محققة أمام ضيفه جنوى وتعادل معه بصعوبة 1-1.

هدف جنوى الاول على نابولي pic.twitter.com/YAYxJ9IQEZ — ملعبكم (@ml3b_football) February 17, 2024

وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا تقدم الدانماركي مورتن فريندروب بهدف لجنوى في الدقيقة 47 لكن البلجيكي سيريل نجونجي خطف هدف التعادل لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع نابولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع مقابل 30 نقطة لجنوى في المركز الـ11.