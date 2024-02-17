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يوفنتوس يكتفي بالتعادل ويرهن حظوظه في الصراع على لقب الكالتشيو

يوفنتوس رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر (غيتي)
17/2/2024-|آخر تحديث: 18/2/202412:24 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

فرط يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراعه مع إنتر على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه فيرونا 2-2 -اليوم السبت- في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وعلى ملعب "مارك أنطونيو"، تقدم مايكل فولورونشو بهدف لفيرونا في الدقيقة الـ11، لكن المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش سجل هدف التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي تيجاني نوسلين الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة الـ52 لكن بعدها بـ3 دقائق فقط، عادل الفرنسي أدريان رابيو النتيجة من جديد لفريق "السيدة العجوز".

وحصد يوفنتوس نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز الـ17.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، بعد فوزه الكاسح على ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة أمس الجمعة.

تعثر نابولي

وفي وقت سابق اليوم، أفلت فريق نابولي حامل اللقب من هزيمة محققة أمام ضيفه جنوى وتعادل معه بصعوبة 1-1.

وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا تقدم الدانماركي مورتن فريندروب بهدف لجنوى في الدقيقة 47 لكن البلجيكي سيريل نجونجي خطف هدف التعادل لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع نابولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع مقابل 30 نقطة لجنوى في المركز الـ11.

المصدر : وكالات