ليفاندوفسكي يعيد برشلونة لسكة الانتصارات في الليغا

أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد برشلونة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله المخيب أمام ضيفه غرناطة 3-3 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني الذي يلعب مع أتلتيك بلباو الإثنين، وبفارق سبع نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر قبل مواجهته مع رايو فايكانو الأحد.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديس بالفوز إلى ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدفين (45 و90+7 من ركلة جزاء).

ورفع النجم السابق لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ولم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز الـ17.

وعانى برشلونة في فرض أفضليته وانتظر الدقيقة 45 لهز شباك مضيفه.

ونجح سلتا فيغو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر قائده المخضرم ياغو أسباس (47).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص قائد منتخب بولندا النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ97.

أتليتيكو يكتسح

واستعدّ أتلتيكو مدريد لموقعته مع إنتر الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باكتساحه ضيفه لاس بالماس بخماسية نظيفة سجلها كل من ماركوس يورنتي (15 و20)، والأرجنتيني أنخيل كوريا (47 و62 من ركلة جزاء) والبديل ممفيس ديباي (87).

وحصل "كولتشونيروس" على جرعة ثقة بعد 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات وقبل زيارته ميلانو لمواجهة إنتر الثلاثاء في المسابقة القارية الأم.

وبات نادي العاصمة يتأخر بفارق 10 نقاط عن جاره ريال المتصدر الذي يواجه مضيفه رايو فايكانو الأحد، و5 نقاط عن جيرونا الثاني، مفاجأة الموسم، الذي يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.