سعرها 340 ألف دولار ووصفها بـ"طفلي الجديد".. نيمار يضم سيارة فاخرة لمجموعته الخرافية

اقتنى نجم الهلال السعودي نيمار دا سيلفا سيارة جديدة وقام بنشر صورها على حسابه على منصة "إكس" واصفا إياها بـ"طفلي الجديد" تزامنا مع قرب استقباله لمولد جديد على ما يبدو.

سيارة نيمار الجديدة من نوع "رولز رويس غوست"، وهي سيارة فاخرة من الجيل الثاني، الطراز الذي تم تقديمه عام 2020 وتقدر قيمتها بـ 270 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار) وتصل سرعتها إلى 155 ميلا بالساعة.

نيمار يستعرض سيارته الجديده pic.twitter.com/I5MjNXW912 — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) February 14, 2024

ويمتلك النجم مجموعة سيارات باهظة الثمن ويعتقد أن نجم مجموعة نجم برشلونة السابق تضم أغلب الماركات الفاخرة في العالم.

ففي الصيف الماضي، اشترى نجم الهلال 3 سيارات فارهة لإضافتها إلى مجموعته من السيارات التي تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "صن سبورت" أن نيمار طلب من فريقه السعودي 3 سيارات فاخرة لنفسه، وأن يكون لأصدقائه 4 سيارات أخرى بينها واحدة مع سائق.

واستقبل الهلال السعودي -قبل أيام- نجمه المصاب في العاصمة الرياض لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد غياب عن المملكة استمر أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

وكان نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يشارك صاحب الـ32 عاما مع الهلال سوى في 5 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووقع نيمار مع فريق الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، صفقة بلغت قيمتها 109 ملايين دولار.