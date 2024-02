سجل هدفا وصنع آخر.. صلاح يقود ليفربول لتعزيز صدارته للبريميرليغ

قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4-1 في المباراة التي جمعتهما -اليوم السبت- في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك أليستير، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 75 سجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الـ14.

وأصبح الهدف الذي سجله صلاح الذي دخل بديلا في الدقيقة 44 هو الـ15 له في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بعدما صنع صلاح الهدف الأول، إلى مشاركة اللاعب في 23 هدفا هذا الموسم في البريميرليغ، أكثر من أي لاعب آخر.

30 – Mohamed Salah has now both scored and assisted in 30 different Premier League games, only Wayne Rooney (36), Thierry Henry (32) and Alan Shearer (31) have done so more times in the competition's history. Icon. pic.twitter.com/iLlvrIfFur

— OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2024