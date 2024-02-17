دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يفرط في الفوز أمام الأهلي المصري

فرّط شباب بلوزداد الجزائري في الفوز على الأهلي المصري وتعادل معه سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأخفق شباب بلوزداد في استغلال الفرص الخطيرة التي أتيحت له خلال المباراة، كما أن تألق الحارس مصطفى شوبير أسهم في حصول الأهلي على نقطة التعادل حافظ بها على صدارة المجموعة الرابعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام يانغ أفريكانز.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه ميدياما الغاني يوم 24 فبراير/شباط المقبل في الجولة الخامسة، بينما يلتقي شباب بلوزداد مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني في اليوم نفسه.

هدد شباب بلوزداد أولا بتسديدة من محمد بلخير في الدقيقة 17 لكنها مرت أعلى العارضة. ورد الأهلي بتسديدة ساقطة من مدى قريب عن طريق حسين الشحات بعد مرور 20 دقيقة مرت أعلى المرمى.

نقطة لكل فريق في لقاء قوي على ملعب 5 جويلية بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا! 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #CRBAFC pic.twitter.com/VOdOmwgrF7 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 16, 2024

وبدا بلوزداد أخطر طوال الشوط الثاني، إذ أطلق حسين بن عيادة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وواصل شوبير تألقه بعدها بلحظات بتصديه لتسديدة خلفية من مدى قريب من المدافع شعيب قداد.

وسدد بن عيادة كرة قوية من ركلة ثابتة في الدقيقة 50 لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وسنحت فرصة محققة لليونيل وامبا مهاجم بلوزداد في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية ارتقى لها بضربة رأس مرت بجوار المرمى.

وأطلق يوسف لعوافي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80 أبعدها شوبير عن مرماه بصعوبة.