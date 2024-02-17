تعادل مخيب لمانشستر سيتي أمام تشلسي في البريميرليغ

اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشلسي بنتيجة 1-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "البلوز" بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة الـ83.

وفرّط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين، وانكسرت سلسلة 6 انتصارات متتالية ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يتبعه أرسنال بـ55 نقطة.

أما تشلسي فتعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.