برشلونة راغب في التعاقد مع البرازيلي مارتينيلي جناح أرسنال

يخطط نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي نجم أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب مصادر إعلامية بريطانية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن عملاق الليغا الساعي لتدعيم الفريق بعناصر جديدة تحضيرا للموسم المقبل، يتابع عن كثب مارتينيلي الذي ينتهي عقده مع "المدفعجية" عام 2027.

وبعد معاناته من إصابات متكررة، أصبح الجناح السريع البالغ 22 عاما يقدم أفضل مستوياته تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

❗Barcelona are keeping a close eye on Gabriel Martinelli.

وسجل البرازيلي، المنتقل إلى ملعب الإمارات عام 2019 قادما من فريق إيتوانو البرازيلي، 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم الماضي، ويعد أحد المفاتيح الأساسية في "المدفعجية".

وتزعم صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاهتمام المتزايد من برشلونة بمارتينيلي يعود لحرص إدارة البارسا على ضرورة التعاقد مع جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

❗Barcelona's options to reinforce their attack in the summer:

– Mohamed Salah

– Gabriel Martinelli

– Khvicha Kvaratskhelia

– Kaoru Mitoma

— @mundodeportivo pic.twitter.com/XrjONvh24B

