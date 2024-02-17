بطولات أوروبية|رياضة|أوروبا

برشلونة راغب في التعاقد مع البرازيلي مارتينيلي جناح أرسنال

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester City - Emirates Stadium, London, Britain - October 8, 2023 Arsenal's Gabriel Martinelli celebrates scoring their first goal REUTERS/David Klein NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
مارتينيلي سجل 20 هدفا منذ بداية الموسم الماضي (رويترز)
17/2/2024

يخطط نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي نجم أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب مصادر إعلامية بريطانية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن عملاق الليغا الساعي لتدعيم الفريق بعناصر جديدة تحضيرا للموسم المقبل، يتابع عن كثب مارتينيلي الذي ينتهي عقده مع "المدفعجية" عام 2027.

وبعد معاناته من إصابات متكررة، أصبح الجناح السريع البالغ 22 عاما يقدم أفضل مستوياته تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

وسجل البرازيلي، المنتقل إلى ملعب الإمارات عام 2019 قادما من فريق إيتوانو البرازيلي، 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم الماضي، ويعد أحد المفاتيح الأساسية في "المدفعجية".

وتزعم صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاهتمام المتزايد من برشلونة بمارتينيلي يعود لحرص إدارة البارسا على ضرورة التعاقد مع جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن مارتينيلي يأتي ضمن قائمة مختصرة مكونة من 3 لاعبين يخطط "البلوغرانا" للتحرك من أجلهم في الفترة المقبلة وهم:

  • النجم المصري محمد صلاح (31 عاما) والذي ينتهي عقده مع ليفربول صيف 2025.
  • الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (23 عاما) والذي ينتهي عقده مع نابولي الإيطالي عام 2027.
  • الياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون والمرتبط بعقد يمتد حتى 2027.
المصدر : مواقع إلكترونية