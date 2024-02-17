المغربي أمين عدلي يقود ليفركوزن لتعزيز صدارته للبوندسيليغا

قاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن إلى الابتعاد ثماني نقاط مؤقتا في الصدارة بمساهمته الفعالة في فوزه على مضيفه هايدنهايم 2-1 السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصنع عدلي الهدف الأول للهولندي جيريمي فريمبونغ (45+2)، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل مارفين بييرينغر (87) هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

المغربي أمين عدلي يساهم في فوز باير ليفركوزن على هايدنهايم#الدوري_الألماني pic.twitter.com/FfQ0DyivEU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وهذا هو الفوز الثالث تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والـ18 هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى 58 نقطة مبتعدا بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب الأعوام الـ11 الأخيرة والذي يحل ضيفا على بوخوم الأحد في ختام المرحلة.

وواصل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو مشوارهم الرائع هذا الموسم نحو تحقيق اللقب الأول في الدوري في تاريخ النادي محافظين على سجلّهم خاليا من الخسارة في 32 مباراة ضمن مختلف المسابقات (28 انتصارا و4 تعادلات).

ووفقا لشبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، فإن باير ليفركوزن عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ، كأكثر فريق ألماني تجنبا للهزيمة في كافة المسابقات عبر التاريخ.

فوز شتوتغارت

وعزز شتوتغارت موقعه في المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 2-1.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف اللاعب السوري ذو الاصول الألمانية محمود داوود مع ناديه شتوتغارت في منافسات الدوري الألماني بالدقيقة 92 و بسبب هذا الهدف فاز شتوتغارت 2-1.😍🤍 pic.twitter.com/VkhLaVH6V0 — منبر الكرة السورية🦅🇸🇾 (@MnbrSyrFootball) February 17, 2024

تعادل دورتموند

وفرَّط بوروسيا دورتموند في تقدمه المبكّر على مضيفه فولفسبورغ بهدف للدولي نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الثامنة، واستقبلت شباكه هدف التعادل عن طريق يانيك غيرهاردت مطلع الشوط الثاني (63).

🎥هدف بروسيا دورتموند الاول من توقيع نيكلاس فرلكروغ #WOBBVB pic.twitter.com/itagQrQQPv — صدى البوندسليغا (@HatemAlbah8218) February 17, 2024

واكتفى دورتموند بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الخامس والذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا.

وواصل أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، صحوته بفوز ثان تواليا وكان على حساب مضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الأميركي برندن أرونسون في الدقيقة 84.

لايبزيغ خامسا

وفاز لايبزيغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد، وتقدم لايبزيغ في الدقيقة 14 عن طريق تشافي سيمونز، قبل أن يضيف لويس أوبيندا الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند في المركز الرابع. بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 22 نقطة في المركز الـ14.