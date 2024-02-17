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المغربي أمين عدلي يقود ليفركوزن لتعزيز صدارته للبوندسيليغا

عدلي (يمين) كان نجم فوز باير ليفركوزن على مضيفه هايدنهايم (غيتي)
17/2/2024-|آخر تحديث: 18/2/202412:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن إلى الابتعاد بفارق 8 نقاط مؤقتا في الصدارة، بمساهمته الفعالة في فوزه على مضيفه هايدنهايم 2-1 السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصنع عدلي الهدف الأول للهولندي جيريمي فريمبونغ (45+2)، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، في حين سجل مارفين بييرينغر (87) هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

وهذا هو الفوز الثالث تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والـ18 هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 58 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب الأعوام الـ11 الأخيرة الذي يحل ضيفا على بوخوم الأحد في ختام المرحلة.

وواصل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو مشوارهم الرائع هذا الموسم نحو تحقيق اللقب الأول في الدوري في تاريخ النادي، محافظين على سجلّهم خاليا من الخسارة في 32 مباراة ضمن مختلف المسابقات (28 انتصارا و4 تعادلات).

ووفقا لشبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، فإن باير ليفركوزن عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ، كأكثر فريق ألماني تجنبا للهزيمة في كافة المسابقات عبر التاريخ.

فوز شتوتغارت

وعزز شتوتغارت موقعه في المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 2-1.

 

تعادل دورتموند

وفرَّط بوروسيا دورتموند في تقدمه المبكّر على مضيفه فولفسبورغ بهدف للدولي نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الثامنة، واستقبلت شباكه هدف التعادل عن طريق يانيك غيرهاردت مطلع الشوط الثاني (63).

واكتفى دورتموند بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام لايبزيغ الخامس الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا.

وواصل أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، صحوته بفوز ثان تواليا وكان على حساب مضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الأميركي برندن أرونسون في الدقيقة 84.

لايبزيغ خامسا

وفاز لايبزيغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد، وتقدم لايبزيغ في الدقيقة 14 عن طريق تشافي سيمونز، قبل أن يضيف لويس أوبيندا الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 22 نقطة في المركز الـ14.

المصدر : وكالات