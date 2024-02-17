أرسنال يكتسح بيرنلي بخماسية ويواصل مطاردة ليفربول

واصل أرسنال سلسلة انتصاراته ومطاردته لليفربول بفوزه الساحق على مضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل خماسية "المدفعجية" -الذين حققوا فوزهم الخامس تواليا- النرويجي مارتن أوديغارد (4).

هدف أرسنال الثاني في شباك بيرنلي عن طريق بوكايو ساكا من علامة الجزاء ⚽pic.twitter.com/GM0qnMtHNY — EPL World (@EPLworld) February 17, 2024

وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء) ولياندرو تروسار (43 و65) وكاي هافيرتس (78).

لياندرو تروسارد يضيف اهدف الرابع لآرسنال في شباك بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/PzkJtl74lP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وبهذه النتيجة رفع "الغانرز" رصيدهم إلى 55 نقطة في المركز الثاني أمام ليفربول المتصدر بـ57 نقطة بعد فوزه على برينتفورد.

فوز أستون فيلا

وقاد أولي واتكينز فريقه أستون فيلا إلى التغلب على مضيفه فولهام بتسجيله هدفي الفوز 2-1.

وصعد المهاجم الدولي الذي يُقدّم أفضل مواسمه، إلى المركز الرابع في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا.

في المقابل، سجّل البرازيلي رودريغو مونيس هدف فولهام الوحيد (64).

سقوط توتنهام

وأسقط ولفرهامبتون مضيفه توتنهام 2-1، مُلحقا به الخسارة الأولى بعد 3 انتصارات وتعادلين في الدوري.

ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى البرازيلي جواو غوميش صاحب الهدفين (42 و63)، فيما سجّل السويدي ديان كولوشيفسكي (46) هدف توتنهام.

وواصل ويست هام عروضه المخيّبة فسقط أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 0-2 في خسارته الثالثة تواليا والرابعة ضمن جميع المسابقات في آخر 8 مباريات (تعادل 4 مرات).

وأفلت نيوكاسل يونايتد من الخسارة بتعادلٍ متأخّرٍ أمام ضيفه بورنموث 2-2.