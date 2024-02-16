ميلان يكتسح رين بثلاثية ويقترب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي

حقّق ميلان الايطالي فوزا كبيرا على حساب رين الفرنسي بثلاثية نظيفة في ذهاب ملحق التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، أمس الخميس.

وعلى ملعب سان سيرو، خطا ميلان خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما استعرض قدراته الهجومية بقيادة الإنجليزي روبن لوفتوس شيك صاحب الهدفين (32 و48) والبرتغالي رافايل لياو (53).

وتلقى رين، خسارته الرابعة في رحلاته الأخيرة إلى إيطاليا، علما أنه دخل اللقاء بعد تحقيقه 5 انتصارات متتالية في الدوري المحلي ليصعد الى المركز السابع، غير أن ميلان أكرم ضيافته بثلاثية وضعته على مشارف التأهل إلى ثمن النهائي.

لعبة جماعية رائعة تثمر عن ثالث أهداف ميلان من توقيع لياو في شباك رين 🔥🤩#الدوري_الأوروبي | #ميلان_رين pic.twitter.com/RWt0iXyLVi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024

تعادل روما وفينورد

وعلى ملعب "ستاديون فينورد"، منح البرازيلي إيغور بايكساو (45+1) هدف التقدم لأصحاب الأرض، قبل أن يعادل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لفريق العاصمة الإيطالية (67).

وأحرز لوكاكو هدفه الـ 21 في آخر 18 مباراة له في المسابقة القارية الثانية.

كما انتهت مواجهة مارسيليا الفرنسي وشاختار دونييتسك الأوكراني بالتعادل الإيجابي 2-2 في مدينة بوخوم الألمانية التي تستضيف مباريات الفريق الأوكراني.

وسجّل هدفي مارسيليا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (64) والسنغالي ليمان نداي (90)، في في حين جاءت ثنائية شاختار عبر ميكولا ماتفيينكو (68) والبرازيلي إيغينالدو (90+3).

واقتنص غلطة سراي التركي فوزا قاتلا على حساب ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-2 بهدف للأرجنتيني ماريو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وخطف بنفيكا البرتغالي فوزا ناريا على حساب ضيفه تولوز 2-1.

كما فاز سبورتينغ البرتغالي على مضيفه يونغ بويز السويسري 3-1، وقره باغ الأذربيجياني على مضيفه براغا البرتغالي 4-2.

وتعادل فرايبورغ الألماني مع مضيفه لنس الفرنسي من دون أهداف.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل، في حين ينطلق الدور ثمن النهائي في السابع من مارس/آذار المقبل.