شاهد..كان قريبا من تكرار مقصية رونالدو.. هكذا حلق هالاند بمواجهة مانشستر سيتي وكوبنهاغن

رغم أنه لم يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة، فقد صنع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، الحدث بمواجهة كوبنهاغن الدانماركي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وخطف الدولي النرويجي الأنظار من خلال ارتقائه الأسطوري في الهواء وركلته الخلفية الرائعة.

ووفقا لصحيفة "ذي صن" فقد بلغ ارتفاع قفزة هالاند الهائلة مترين و34 سنتيمترا قبل أن يسدد الكرة بركلة خلفية لكنه لم ينجح في تحويلها إلى هدف.

أقل بـ4 سنتيمترات من قفزة رونالدو

وقارنت الصحيفة بين محاولة هالاند البهلوانية بحركة كريستيانو رونالدو المذهلة والتي سجل منها هدفا خرافيا من ركلة مقصية في مباراة فريقه السابق ريال مدريد ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا عام 2018.

في تلك المحاولة الجريئة، ارتفع النجم البرتغالي مترين و38 سنتيمترا أي أكثر بـ4 سنتيمترات من هالاند ليحول عرضية داني كارفاخال إلى هدف رائع حاز إعجاب الجميع من بينهم جماهير فريق يوفنتوس الذي انضم إليه "الدون" في وقت لاحق من ذلك العام.

🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎 😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019

وفي إشارة إلى حركته المذهلة في ذلك الوقت، قال رونالدو المهاجم الحالي للنصر السعودي: "لقد كانت لحظة لا تصدق. يجب أن أقول شكرا جزيلا لجميع مشجعي يوفنتوس".

وعلى الرغم من أن هالاند لم يسجل، فإن حركة النرويجي البهلوانية نالت إعجاب جماهير السيتي الذين تداولوا الصور ومقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم" كان يطفو"، وقال آخر "خطوط هالاند الجوية" ونشر مغرد آخر "في دوري خاص به" في إشارة إلى القدرات الخارقة التي يمتلكها العملاق النرويجي.

ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، سجل هالاند 73 هدفا في 79 مباراة.

ويحتل النرويجي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ16 هدفا رغم ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وأسهم هالاند، الذي سجل 50 هدفا مع السيتي ومنتخب النرويج عام 2023، بإحراز ناديه خماسية تاريخية (البريميرليغ وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية).