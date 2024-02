شاهد..كان قريبا من تكرار مقصية رونالدو.. هكذا حلق هالاند بمواجهة مانشستر سيتي وكوبنهاغن

رغم أنه لم يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة، فقد صنع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، الحدث بمواجهة كوبنهاغن الدانماركي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وخطف الدولي النرويجي الأنظار من خلال ارتقائه الأسطوري في الهواء وركلته الخلفية الرائعة.

ووفقا لصحيفة "ذي صن" فقد بلغ ارتفاع قفزة هالاند الهائلة مترين و34 سنتيمترا قبل أن يسدد الكرة بركلة خلفية لكنه لم ينجح في تحويلها إلى هدف.

وقارنت الصحيفة بين محاولة هالاند البهلوانية بحركة كريستيانو رونالدو المذهلة والتي سجل منها هدفا خرافيا من ركلة مقصية في مباراة فريقه السابق ريال مدريد ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا عام 2018.

في تلك المحاولة الجريئة، ارتفع النجم البرتغالي مترين و38 سنتيمترا أي أكثر بـ4 سنتيمترات من هالاند ليحول عرضية داني كارفاخال إلى هدف رائع حاز إعجاب الجميع من بينهم جماهير فريق يوفنتوس الذي انضم إليه "الدون" في وقت لاحق من ذلك العام.

🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎

😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019