سانت جيلواز يفرض التعادل على آينتراخت فرانكفورت بدوري المؤتمر الأوروبي

نجح يونيون سانت جيلواز البلجيكي في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني -أمس الخميس- في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فرانكفورت في الدقيقة الثالثة عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف زميله ساسا كالادزيتش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

الجزائري فارس شعيبي يسجل في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت 🇩🇿🔥#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/cI6z2D5JnF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024

وفي الدقيقة 31 سجل ماتياس راسموسن هدف تقليص الفارق للفريق البلجيكي، في حين سجل غوستاف نيلسون الهدف الثاني في الدقيقة 68.

فوز أولمبياكوس

وفاز أولمبياكوس اليوناني على فرينكفاروزي المجري بهدف دون رد، وسجل أيوب الكعبي هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى اكتسح شتورم غراتس النمساوي ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-1.

وتغلب مولده النرويجي على ليخيا وارسو البولندي 3-2.

يذكر أن مباريات الإياب لهذا الدور تقام يوم الخميس المقبل.