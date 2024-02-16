تقارير إعلامية: مبابي أبلغ سان جيرمان نيته الرحيل الصيف المقبل

زعمت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان نيته الرحيل هذا الصيف، دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن شروط الاتفاق على رحيل اللاعب لم يتم التوصل إليها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم التأكيد الرسمي على التفاصيل في الأشهر المقبلة.

ورغم ذلك، تواصل مبابي، بطل مونديال 2018 مع منتخب بلاده، مع المسؤولين في النادي الفرنسي وأبلغهم بنيته الرحيل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من الشهر الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وتشير معلومات صحفية إلى أن قائد منتخب فرنسا يجري مفاوضات مع "الملكي" بشأن راتبه، ويعتبر النادي الإسباني المرشح الأوفر حظا للتعاقد معه.

وردا على سؤال لفرانس برس، لم يعلق النادي الملكي الحائز على 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

ولم يرغب باريس سان جيرمان ولا المقربون من اللاعب الإدلاء بتعليق رسمي في هذه المرحلة.

ومنذ انضمامه إلى فريق العاصمة عام 2017 قادما من موناكو في سن الـ18 مقابل 180 مليون يورو، توج مبابي بكل شيء مع سان جيرمان، باستثناء مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية عام 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسيغادر ناديه الباريسي بعد تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية، أبرزها الهداف التاريخي للنادي بـ222 هدفا.

وبعد الاتفاق الضمني الذي تم التوصل إليه مع اللاعب صيف عام 2023 والذي يسمح للنادي بعدم دفع عشرات الملايين من المكافآت لمبابي، أشار اللاعب بعد ذلك إلى أنه لا يريد تمديد عقده لما بعد عام 2024.