بالتراضي.. منتخب البحرين ينهي تعاقده مع المدرب بيتزي

أنهى الاتحاد البحريني لكرة القدم عقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي بالتراضي بين الطرفين، وفقا لبيان الاتحاد الخميس.

وأعلن في بيان "إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "يتقدّم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأوّل بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي".

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة المدرب بيتزي "تمهيدا لاختيار واحد منها، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصا مع قرب استكمال المنتخب لمشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

وخرجت البحرين من الدور الثمن النهائي ضمن نهائيات كأس آسيا التي استضافتها قطر بعد خسارتها أمام اليابان 1-3.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — رسميًا: الإتحاد البحريني لكرة القدم يفسخ عقد مدرب منتخب البحرين خوان بيتزي! pic.twitter.com/fQJudOlHhN — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 15, 2024

ولعبت البحرين في دور المجموعات ضمن المجموعة الخامسة، فاستهلت مشوارها بالخسارة أمام كوريا الجنوبية 1-3، ثم فازت على ماليزيا والأردن تواليا 1-صفر لتتصدّر بـ6 نقاط.

وتعاقد الاتحاد البحريني مع بيتزي في يوليو/تموز الماضي، وقاد المنتخب في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ففاز على اليمن 2-صفر وخسر أمام الإمارات بالنتيجة عينها.

وواجه الأرجنتيني انتقادات واسعة من قبل الشارع الرياضي البحريني بعد المستويات الفنية غير المقنعة، إلى جانب الانتقادات التي طالته أيضا على اختياراته لقائمة المنتخب التي شاركت في كأس آسيا، أبرزها استبعاد هداف الدوري في آخر موسمين مهاجم نادي الخالدية مهدي عبد الجبار ومعه لاعب الرفاع علي حرم والمخضرم إسماعيل عبد اللطيف.