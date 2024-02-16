أياكس يخطف تعادلا بالوقت القاتل من بودو غليمت بدوري المؤتمر الأوروبي

حقق أياكس أمستردام الهولندي تعادلا صعبا على أرضه مع ضيفه بودو غليمت النرويجي 2-2، مساء الخميس، في ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسجل ألبرت غرونبيك هدفين لبودو غليمت في الدقيقتين 16 و63، في حين سجل برانكو فان دن بومان هدف أياكس الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بـ7 دقائق سجل ستيفن برغوين هدف التعادل لأياكس.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا ثمينا خارج أرضه على ريال بيتيس الإسباني بهدف دون رد، سجله برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة سيرفيت السويسري وضيفه لودوجوريتس البلغاري.

وتقام مباريات الإياب لهذ الدور يوم الخميس المقبل، فيما عدا مباراة جينت ومكابي حيفا التي ستقام يوم الأربعاء.