محكمة فرنسية تسقط دعوى بنزيمة ضد وزير الداخلية

أسقطت محكمة فرنسية -اليوم الخميس- شكوى النجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير.

وانتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بنزيمة بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس"-في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "العدوان الإسرائيلي الظالم".

وقال بنزيمة: "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

وزعم وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين.

La plainte de Benzema contre Darmanin classée sans suite https://t.co/UjBfn0oP9U — Foot Mercato (@footmercato) February 15, 2024

وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة رأى مهاجم الاتحاد أن هذه التصريحات "تقوّض" شرفه وسمعته.

ويقول بنزيمة: "لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم (له) بأي شخص يدعي أنه عضو فيها"، مضيفا: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تستحق شيئا مختلفا تماما عن هذا النوع من التصريحات".

وقال المدّعي العام ريمي هيتز إن محكمة العدل -وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم- لم تجد أي أساس لأي هجوم على شرفه (بنزيمة) أو سمعته.