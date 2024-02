بتهمة تهريب طن من الكوكايين.. الحكم على لاعب هولندي بالسجن 6 سنوات

قضت محكمة هولندية، أمس الأربعاء، بالسجن 6 سنوات على الجناح السابق لأياكس أمستردام الهولندي وإشبيلية الإسباني كوينسي بروميس، بعد ثبوت تورطه مع عصابة لتهريب المخدرات إلى هولندا.

وذكر موقع سكاي سبورت" أن بروميس البالغ 32 عاما، الذي يلعب حاليا لفريق سبارتاك موسكو الروسي، تورط في تهريب 1360 كيلوغراما من الكوكايين إلى هولندا على شحنتين، عبر ميناء أنتويرب في بلجيكا في 2020.

ويعيش الدولي الهولندي السابق في موسكو ولم يحضر محاكمته في العاصمة الهولندية، ومن غير المتوقع أن يعود إلى هولندا "في المستقبل المنظور".

وقالت المحكمة إن التنصت على المكالمات الهاتفية ورسائل مشفرة أرسلها بروميس تحت اسم مستعار "فانتازما"، أثبت تورطه بشكل مباشر في تهريب المخدرات المخبأة في شحنات ملح قادمة من البرازيل، وفي نقلها من الميناء.

