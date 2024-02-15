بتهمة تهريب طن من الكوكايين.. الحكم على لاعب هولندي بالسجن 6 سنوات

قضت محكمة هولندية، أمس الأربعاء، بالسجن 6 سنوات على الجناح السابق لأياكس أمستردام الهولندي وإشبيلية الإسباني كوينسي بروميس، بعد ثبوت تورطه مع عصابة لتهريب المخدرات إلى هولندا.

وذكر موقع سكاي سبورت" أن بروميس البالغ 32 عاما، الذي يلعب حاليا لفريق سبارتاك موسكو الروسي، تورط في تهريب 1360 كيلوغراما من الكوكايين إلى هولندا على شحنتين، عبر ميناء أنتويرب في بلجيكا في 2020.

ويعيش الدولي الهولندي السابق في موسكو ولم يحضر محاكمته في العاصمة الهولندية، ومن غير المتوقع أن يعود إلى هولندا "في المستقبل المنظور".

وقالت المحكمة إن التنصت على المكالمات الهاتفية ورسائل مشفرة أرسلها بروميس تحت اسم مستعار "فانتازما"، أثبت تورطه بشكل مباشر في تهريب المخدرات المخبأة في شحنات ملح قادمة من البرازيل، وفي نقلها من الميناء.

🚨 OFFICIAL: Quincy Promes has been sentenced to 6-years in prison! ⚖️ The Dutchman pleaded guilty to being involved in the importation of more than 1,300 kg of cocaine. The value of the goods is estimated at €75M. 💰 pic.twitter.com/p9MK1KsAMF — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 14, 2024

وقال رئيس المحكمة "إم. فاندراغر" إن "بروميس كان مثالا لكثيرين، خاصة الشباب، بسبب موهبته الكروية.. المشتبه به يظهر بانتظام في الأخبار، وينشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وله معجبون في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "هذا يزيد الأمر سوءا أنه حاول زيادة ثروته.. من خلال المشاركة في عمليات تهريب دولية كبرى للمخدرات".

وفي المقابل أكد محامو اللاعب للقضاة أن موكلهم نفى تهم استيراد وتصدير ونقل وحيازة المخدرات، وسيستأنف الحكم الصادر بحقه.

سجلّ إجرامي

وفي قضية منفصلة، ​​حُكم على بروميس بالسجن لمدة 18 شهرا وأمر بدفع تعويض، عن طعن ابن عمه بسبب قلادة مسروقة.

وخاض بروميس 50 مباراة دولية مع هولندا، وسجل 7 أهداف، وكان جزءا من الفريق الذي خسر أمام منتخب التشيك في ثمن نهائي بطولة أوروبا 2020، التي أقيمت في 2021 بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن بروميس انضم إلى العملاق الهولندي أياكس في أمستردام في 2019، قادما من إشبيلية الإسباني، مقابل 15 مليون يورو.

في 2021، غادر العاصمة الهولندية إلى موسكو ولعب مع سبارتاك لفترة ثانية بعد 2014-2018، وفي تلك الفترة حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي.