شاهد.. غواص عمره 100 عام يحقق رقما قياسيا ببطولة عالمية في الدوحة

حقق الغواص الإيراني، تقي أصغري البالغ 100 عام، رقما قياسيا في بطولة الماسترز للألعاب المائية، إذ أصبح المتنافس الأكبر سنا على الإطلاق في البطولة، بعد مشاركته بقفزة من منصة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالية في قطر.

وحصل أصغري -البالغ من العمر 100 عام- على ميدالية ذهبية فخرية وقميصٍ موقع من العديد من الرياضيين.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة في الدوحة على منصة إكس، يوم الجمعة الماضي، صورا ومقطع فيديو، من مشاركة أصغري وتكريمه، معلقا عليها: "الاحتفال بقرن من الإصرار والتفاني، شارك تقي أصغري، المتنافس الإيراني البالغ من العمر 100 عام، في منافسات بطولة العالم للألعاب المائية وسط تحية وتصفيق الحضور".

🇮🇷 Taghi Asgari is 100 year old from Iran competed at the first Asian Games in New Delhi, India and he’s back for a dive in Doha 🥹 #AQUADoha2024 pic.twitter.com/4pgDhzUa6b

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو أخرى، نشرتها حسابات رياضية، تأثر الغواص الإيراني المسن بالتفاعل الجماهيري الكبير معه ولحظة تكريمه بالميدالية.

واحتفى الاتحاد الدولي للسباحة عبر حسابه الرسمي، بمشاركة أصغري، الذي قالت إنه "شارك في دورة الألعاب الآسيوية الأولى في نيودلهي بالهند وقد عاد للغوص في الدوحة".

Celebrating a century of dedication and hard work! 💪

Taghi Asgari, the incredible 100-year-old competitor from Iran, showcased his skills at the World Aquatics Championships. 🏊 Experience the inspiring dive that captivated fans.

