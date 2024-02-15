شاهد.. الهلال يهزم سيباهان بثلاثية في ثمن نهائي أبطال آسيا

سجل ألكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان هدفين قرب النهاية ليقودا الهلال للفوز 3-1 على مضيفه سيباهان الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وحول الصربي ميتروفيتش تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد في الوقت بدل الضائع ليجعل النتيجة 2-1، قبل أن يعزز البديل الحمدان بالهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب.

وكان رامين رضائيان قد تقدم لصاحب الأرض قبل ثماني دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة لحارس الهلال ياسين بونو.

أهداف المباراة |#الهلال السعودي يفوز 3-1 على سباهان الإيراني في إيران ضمن ذهاب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_آسيا #سباهان_الهلال #قنوات_الكاس pic.twitter.com/6IMQHB5Gfw — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 15, 2024

وتابع البرازيلي مالكوم تسديدة مرتدة من زميله ميتروفيتش في الدقيقة 57 مدركا التعادل.

وتبادل الفريقان السيطرة وكاد فارشاد أحمد زاده أن يضاعف النتيجة قبل لحظات من تعادل الهلال لكن الحارس بونو تصدى لتسديدته من وضع انفراد.

وزادت سيطرة الهلال بعد طرد محمد دانيشقر لتدخله العنيف على الحمدان عقب مراجعة لحكم الفيديو المساعد بالدقيقة 76 قبل أن يهدر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش فرصة خطيرة من مدى قريب.

وأطلق ميتروفيتش تسديدة قوية تصدى لها بايام نيازماند حارس سيباهان ثم أبعدها الدفاع لركلة ركنية.

وتقام مباراة العودة على ملعب الهلال، بطل آسيا أربع مرات، يوم الخميس المقبل.