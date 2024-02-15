بسبب شجار مع زميله .. سون خاض مواجهة الأردن مصابا في كأس آسيا

تعرّض النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاصابة بإصبعه إثر شجار مع زملائه، قبل مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حسب ما أكد الاتحاد الكوري.

وخسر المنتخب الكوري -الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في الترتيب العالمي- من الأردن بهدفين دون رد، بعد أن كان من أبرز المرشحين للظفر باللقب.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ سون، قائد فريق توتنهام الإنجليزي، تعرّض لخلع في إصبعه نتيجة إشكال وقع خلال العشاء الأخير قبل المباراة.

🚨 ذا صن 🚨 يوم مباراة الاردن & كوريا الجنوبية في نصف نهائي امم اسيا حدث عراك بالأيدي في معسكر كوريا الجنوبية العراك تسبب في خلع إصبع سون هيونغ مين، مما تسبب بضجة كبيرة في كوريا الجنوبية. pic.twitter.com/Gji19qb99k — EPL World (@EPLworld) February 14, 2024

وكانت المشكلة، حسب التقارير، وقعت بعد أن حاول عدد من اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لي كانغ-إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب تنس الطاولة.

وأغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى تقليدا لتقريب الفريق من بعضه.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه أنه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه "ببعض العبارات غير المحترمة".

وتابع المصدر "خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء، ليُبعَد اللاعبون عن بعضهم بعضا"، قبل أن يتعرّض "سون لإصابة خطيرة في إصبعه، وهو يحاول تهدئة الأمور".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنّ سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشبان، إلا أن الأمر خرج عن طوره وشهد عراكا مباشرا بعد أن رفضوا الاستماع إليه.

وغضب سون وأمسك بلي الذي ردّ بمحاولة لكم سون، حسب وكالة يونهاب التي استندت إلى مصادر مطلعة على الحادثة.

وأُبعد اللاعبان عن بعضهما بعضا، بينما تعرّض سون لخلع في إصبعه أثناء المشاجرة.

وبعد صمته عن التعليق، أكد الاتحاد المحلي -أمس الأربعاء- صحة التقارير.

وحاولت وكالة فرانس برس التواصل مع أحد مسؤولي الاتحاد الكوري الجنوبي، لكن دون جدوى.

وفي وقت لاحق أمس، نشر كانغ-إن رسالة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام قدّم فيها اعتذاره لتخييب آمال جمهوره.

وأضاف "تسببت بخيبة أمل كبيرة لجماهير كرة القدم التي طالما دعمت منتخبنا الوطني. أنا آسف جدا".

وتابع "من الآن وصاعدا، سأحاول أن أساعد اللاعبين الكبار، وسأحاول أن أصبح لاعبا أفضل وشخصا أفضل".

وظهر سون خلال مباراة الأردن وهو يضع رباطا على إصبعين، وبقي على هذه الحال خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي (2-1)، حيث دخل من دكة البدلاء في نهاية الأسبوع الأخير.

وشكّل الخروج من دور نصف النهائي خيبة أمل كبيرة للجماهير الكورية، التي دعت المدرب الألماني يورغن كلينسمان للاستقالة على خلفية ضعف قيادته.

ومن المزمع أن يعقد الاتحاد الكوري اجتماعا -اليوم الخميس- لتحديد مصير كلينسمان.