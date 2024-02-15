الريال مهدد بفقدان بيلينغهام بسبب قضية لاعب خيتافي

بات جود بيلينغهام نجم ريال مدريد مهددا بعقوبة كبيرة قد تبعده عن الملاعب طويلا في حالة إدانته في قضية مواطنه ماسون غرينوود لاعب فريق خيتافي الإسباني.

واتهم لاعب خط الوسط الإنجليزي بإهانة غرينوود قبل أسبوعين في مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، الذي قدم شكوى رسمية إلى الدوري الإسباني.

وزعم غرينوود أن بيلينغهام اتهمه بأنه "مغتصب" على خلفية إحدى الاشتباكات التي اندلعت بين الثنائي خلال المباراة.

ويواجه نجم الريال عقوبة قد تصل إلى إيقاف 10 مباريات كاملة، بسبب كلمة "مغتصب" التي وجهها لمواطنه غرينوود بحسب ادعاء الأخير وناديه خيتافي أيضا.

وأحالت رابطة الدوري النزاع إلى لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتم تعيين قاض للتحقيق في الادعاء وسيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كان بيلينغهام سيعاقب أم لا.

Mason Greenwood’s Getafe ‘broke unwritten rule’ over Jude Bellingham’s alleged slur with England star facing 10-game banhttps://t.co/RWB4B4bAFEhttps://t.co/RWB4B4bAFE — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2024

وحال ثبوت التهمة على لاعب ريال مدريد فإنه قد يعاقب بالإيقاف لمدة تبدأ من 4 مباريات وقد تصل إلى 10 مباريات، ويمكن لريال مدريد أو خيتافي، الاستئناف على القرار الصادر خلال 10 أيام من تاريخه.

وتفاجأ ريال مدريد وبيلينغهام بأن رابطة الدوري الإسباني، قررت إشراك اتحاد كرة القدم على الرغم من عدم وجود أدلة حاسمة.

ويصر خيتافي على أن بيلينغهام وصف غرينوود بأنه "مغتصب"، ولكن هناك وجهة نظر أخرى مفادها أنه أخبر مهاجم مانشستر يونايتد المعار بأنه "قمامة". ولم يعايره بقضية الاغتصاب التي تسببت في عدم مشاركته مع مان يونايتد لأكثر من عام، قبل إعارته إلى صفوف خيتافي.

وردا على الادعاء ضد بيلينغهام، قالت رابطة الدوري الإسباني: "يجب أيضا الإبلاغ عن أنه بعد نهاية المباراة، تم اكتشاف رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حادثة محتملة يُزعم فيها أن اللاعب الزائر جود بيلينغهام أهان اللاعب ميسون غرينوود باللغة الإنجليزية".

ويغيب بيلينغهام عن النادي الملكي لمدة 3 أسابيع، بسبب تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى خلال فوز 4-0 على جيرونا السبت الماضي في الدوري الإسباني.