اتحاد جدة يتعادل سلبيا مع نافباخور الأوزبكي في ثمن نهائي أبطال آسيا

تعادل اتحاد جدة بطل السعودية بدون أهداف مع مضيفه نافباخور الأوزبكي في مباراة بلا فرص بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وبدا أن المباراة ستكون مثيرة بعدما سدد عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد من مدى قريب في القائم الأيسر في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينحصر اللعب في وسط الملعب.

وتراجع صاحب الأرض وسط سيطرة سلبية من فريق المدرب مارسيلو غاياردو الذي افتقر لخدمات كريم بنزيمة لعدم الجاهزية.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق حمد الله تسديدة من بعد منتصف الملعب ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكان الظهور الهجومي الأول لصاحب الأرض قبل ربع ساعة من النهاية حين سدد رسلان بك جيانوف بقوة من حافة منطقة الجزاء لكن عبد الله المعيوف حارس الاتحاد تصدى لها.

وتقام مباراة العودة في جدة الخميس المقبل.