البطاقات الصفراء تطارد لاعب تشلسي حتى على مقاعد البدلاء

يبدو السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب تشلسي ضليعا في الحصول على البطاقات الصفراء، حتى أنه نال البطاقة الأخيرة وهو على مقاعد البدلاء، مثيرا بذلك غضب المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وحصل جاكسون على بطاقة صفراء غريبة أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال فوز تشلسي 3-1 على كريستال بالاس في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غالاغر، هدفين ليعود تشلسي من تأخره بهدف.

ثم جاء هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندز في الدقيقة 94 بعد لحظات فقط من إحراز غالاغر هدفه الثاني في المباراة.

وأدت الريمونتادا المتأخرة من "البلوز" إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراتهم الملحمية على "النسور"، لتنطلق معها احتفالات عارمة.

وتبين أن جاكسون، الذي عاد من كأس الأمم الأفريقية مع السنغال الأسبوع الماضي، ركض بسرعة على طول الملعب بينما كان يرتدي ملابسه الرياضية للاحتفال بهدف فرنانديز مع زملائه في الفريق رغم استبداله قبل 15 دقيقة.

وتم رصد خرق مغادرة المنطقة الفنية بسرعة من قبل حكام المباراة.

Nicolas Jackson running across the pitch and getting booked when Enzo scored 🤣💙 pic.twitter.com/1zgontMHuS

— CFC-Blues (@CFCBlues_com) February 12, 2024