البطاقات الصفراء تطارد لاعب تشلسي حتى على مقاعد البدلاء

يبدو السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب تشلسي ضليعا في الحصول على البطاقات الصفراء، حتى أنه نال البطاقة الأخيرة وهو على مقاعد البدلاء، مثيرا بذلك غضب المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وحصل جاكسون على بطاقة صفراء غريبة أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال فوز تشلسي 3-1 على كريستال بالاس في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غالاغر، هدفين ليعود تشلسي من تأخره بهدف.

ثم جاء هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندز في الدقيقة 94 بعد لحظات فقط من إحراز غالاغر هدفه الثاني في المباراة.

وأدت الريمونتادا المتأخرة من "البلوز" إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراتهم الملحمية على "النسور"، لتنطلق معها احتفالات عارمة.

وتبين أن جاكسون، الذي عاد من كأس الأمم الأفريقية مع السنغال الأسبوع الماضي، ركض بسرعة على طول الملعب بينما كان يرتدي ملابسه الرياضية للاحتفال بهدف فرنانديز مع زملائه في الفريق رغم استبداله قبل 15 دقيقة.

وتم رصد خرق مغادرة المنطقة الفنية بسرعة من قبل حكام المباراة.

Nicolas Jackson running across the pitch and getting booked when Enzo scored 🤣💙 pic.twitter.com/1zgontMHuS — CFC-Blues (@CFCBlues_com) February 12, 2024

وحصل جاكسون (22 عاما) سريعا على إنذاره التاسع هذا الموسم، مما جعله على بعد بطاقة صفراء واحدة فقط من الإيقاف لمباراتين.

وتلقى جاكسون بطاقته الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي ثم حصل على 5 إنذارات في 6 مباريات فقط.

وكان بوتشيتينو قد حذره قبل أسبوع واحد فقط من الإنذار الخامس من أنه يجب عليه التحكم في سلوكه على أرض الملعب، قائلا "ينال بطاقات سهلة ورخيصة للغاية مما يضع الفريق في موقف صعب.. إنه صغير في السن ويحتاج إلى التعلم والتحسن".

وأضاف "سيكون لاعبا رائعا، لكنه يحتاج إلى الوقت. جاكسون لاعب رائع لكنه يحتاج إلى الاسترخاء أمام المرمى".

ووجد المشجعون الموقف مضحكا، حيث قال أحدهم "لقد وجد جاكسون طريقة للحصول على إنذار على مقاعد البدلاء، وهو أمر لا يصدق".

وردد آخر "كيف تلقى بطاقة جاكسون بطاقة وهو على مقاعد البدلاء؟".

ووقع جاكسون للبلوز الصيف الماضي قادما من فيارريال الإسباني مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (40.32 مليون دولار).

وسجل جاكسون 9 أهداف في 26 مباراة. وقد بدأ اللعب مهاجما تحت قيادة بوتشيتينو، لكنه انتقل إلى دور جديد في الجناح الأيسر.