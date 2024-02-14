التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) -اليوم الأربعاء- التشكيلة المثالية لكأس الأمم التي استضافتها ساحل العاج وفازت بها. ولم تضم التشكيلة أي لاعب من المنتخبات العربية بينما هيمن أصحاب المراكز الـ4 الأولى في البطولة على التشكيلة.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين من ساحل العاج هم جيسلان كونان وجان ميشيل سيري وفرانك كيسي. وساعد هدف كيسي في النهائي صاحب الضيافة على الفوز باللقب.

كما ضمت التشكيلة 3 لاعبين من نيجيريا وصيفة البطل وهم أولا أينا ووليام تروست إيكونغ وأديمولا لوكمان.

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1 السيدات والسادة.. إليكم التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2023! 🌟#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2f2IjOY8xM — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 14, 2024

كما ظهر لاعبان من جنوب أفريقيا في التشكيلة المثالية بعد مسيرتها الخيالية للمركز الثالث وهو الحارس رونوين وليامز وتيبوهو موكوينا.

ودخل وليامز التاريخ حين تصدى لـ4 ركلات ترجيح في مباراة واحدة خلال البطولة.

كما ضمت التشكيلة لاعبين من الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الرابع وهما يوان ويسا وتشانسيل مبيمبا.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي: