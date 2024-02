شاهد- "أرقص يا خويا أرقص".. ما علاقة الممثل المصري هنيدي بمانشستر يونايتد؟

تحول احتفال البرازيلي دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا بهدف سجله بمرمى مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين الأحد في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى حدث للسخرية والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدرك البرازيلي التعادل لكتيبة المدرب أوناي إيمري بلمسة رائعة قبل أن يحتفل بشكل استفزازي عبر تحريك كتفيه أمام الحارس الكاميروني أندريه أونانا ولاعبي يونايتد، لكن فرحته لم تدم طويلا، لأن سكوت مكتوميناي خطف هدف الفوز للشياطين الحمر 1-2.

وبعد الفوز، سخر حساب نادي مانشستر يونايتد بالعربي على "إنستغرام" من لقطة احتفال دوغلاس من خلال نشر مقطع فيديو مركب يتضمن مقطعا من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" للممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي وهو يقول "أرقص يا خويا أرقص".

وانزعج لاعبو يونايتد من الطريقة التي احتفل بها دوغلاس، وتوجه المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى البرازيلي ليعاتبه على الطريقة التي احتفل بها.

وكان فاران دخل في اشتباك مع لاعب خط وسط فيلا في أعقاب الاحتفال مباشرة، مما اضطر الحكم روب جونز إلى التدخل والفصل بينها.

Varane showing that Brazilian dwarf Douglas Luiz his levels

Another top moment from last night🥹pic.twitter.com/dXx56iNLmO

— AndreWhatYouDoing (@ManUtdHorrorDay) February 12, 2024