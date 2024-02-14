شاهد- "أرقص يا خويا أرقص".. ما علاقة الممثل المصري هنيدي بمانشستر يونايتد؟

تحول احتفال البرازيلي دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا بهدف سجله بمرمى مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين الأحد في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى حدث للسخرية والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدرك البرازيلي التعادل لكتيبة المدرب أوناي إيمري بلمسة رائعة قبل أن يحتفل بشكل استفزازي عبر تحريك كتفيه أمام الحارس الكاميروني أندريه أونانا ولاعبي يونايتد، لكن فرحته لم تدم طويلا، لأن سكوت مكتوميناي خطف هدف الفوز للشياطين الحمر 1-2.

يصنع الفارق 💥 متعوا أعينكم بأهداف مكتوميناي الثمانية حتى الآن هذا الموسم ⬇️#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 14, 2024

وبعد الفوز، سخر حساب نادي مانشستر يونايتد بالعربي على "إنستغرام" من لقطة احتفال دوغلاس من خلال نشر مقطع فيديو مركب يتضمن مقطعا من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" للممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي وهو يقول "أرقص يا خويا أرقص".

وانزعج لاعبو يونايتد من الطريقة التي احتفل بها دوغلاس، وتوجه المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى البرازيلي ليعاتبه على الطريقة التي احتفل بها.

وكان فاران دخل في اشتباك مع لاعب خط وسط فيلا في أعقاب الاحتفال مباشرة، مما اضطر الحكم روب جونز إلى التدخل والفصل بينها.

Varane showing that Brazilian dwarf Douglas Luiz his levels Another top moment from last night🥹pic.twitter.com/dXx56iNLmO — AndreWhatYouDoing (@ManUtdHorrorDay) February 12, 2024

وتحدث مدرب مانشستر يونايتد إيريك تن هاغ عن الاشتباك بعد المباراة وناقش ما إذا كان الاحتفال شكل حافزا للاعبيه.

وقال للصحفيين "ليس لدي رأي في هذا الأمر. لم أتحدث مع اللاعبين. ربما يكون قد غذى حماس اللاعبين.. لا أعرف.. علينا أن نفكر ونركز في لعبنا. وليس في المنافس. نريد دائما السيطرة على المباراة وإنهاء الأمور. يجب أن يكون ذلك نهجنا".

وشرح دوغلاس تصرفه الغريب بعد الهدف. وكتب "أنا بخير، شكرا، لقد حان وقت الكرنفال في البرازيل".

I’m good, thanks

it’s just carnaval time in Brazil 🇧🇷 https://t.co/ncErg0oMV2 — Douglas Luiz (@dgoficial) February 12, 2024

وهذا الفوز هو الثالث ليونايتد في البريميرليغ ليبقي في المركز السادس في جدول الترتيب.