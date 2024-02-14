رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء في ثمن نهائي أبطال آسيا

قاد الهداف كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الفيحاء بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا، ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيطر النصر فريق المدرب لويس كاسترو على المباراة منذ بدايتها، لكن الحارس فلاديمير ستويكوفيتش حافظ على شباكه ببراعة.

وأهدر البرتغالي رونالدو فرصة خطيرة في كل شوط، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما تبادل الكرة مع مارسيلو بروزوفيتش، ويطلق تسديدة ساقطة من فوق الحارس ستويكوفيتش.

وسجل رونالدو لأول مرة في مرمى الفيحاء بعدما أخفق في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل.