تعادل ثمين للعين الإماراتي مع ناساف الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

عاد العين الإماراتي، بتعادل سلبي ثمين خارج أرضه مع ناساف الأوزبكستاني -اليوم الأربعاء- على الملعب المركزي بقرشي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان إيابا في الـ21 من الشهر الحالي في مدينة العين الإماراتية.

وكرر العين بطل نسخة 2003 من المسابقة القارية مع ناساف على الملعب نفسه ولكن في دور المجموعات وبنتيجة 1-1 في نسخة 2016، قبل أن يهزمه إيابا 2-صفر في ملعب "هزاع بن زايد".

ولا يعكس التعادل السلبي عدد الفرص المهدرة التي بدأها شاروف موخيتينوف بتسديدة قوية أصابت مدافع العين خالد الهاشمي ثم الشباك من الأعلى وخرجت إلى ركنية (28).

وردّ المغربي سفيان رحيمي بركنية أبعدها الحارس عبد الرحمن نعمتوف قبل أن تخدعه (30).

وأهدر بويور عبد الخاليقوف فرصة غريبة بعدما سدد في الخارج وهو في مواجهة مرمى خالد عيسى (36)، قبل أن يتألق الأخير في إبعاد تسديدة أوبيك بوزوروف (42).

وعاد رحيمي لتهديد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أصابت العارضة (45+2)، وعاند الحظ الفريق الإماراتي مجددا بعد أن أصابت تسديدة بندر الأحبابي القائم (89).

وكان العين وناساف تأهلا إلى ثمن النهائي بتصدرهما المجموعتين الأولى والثانية تواليا.