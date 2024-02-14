بعد إصابة أثارت الجدل.. صلاح يعاود التدريبات مع ليفربول

عاد نجم ليفربول محمد صلاح إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة تعرض لها رفقة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا في ساحل العاج الشهر الماضي.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، وظهر صلاح فيها للمرة الأولى منذ إصابته.

وقت التدريبات بتواجد وجه مألوف مع الريدز 💪👑pic.twitter.com/zy7mDtf3fL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2024

وتعرّض صلاح للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، يوم 18 الشهر الماضي، وغاب عن 8 مباريات للريدز بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده، ثم بداعي الإصابة التي تعرض لها.

وأثارت الإصابة كثيرا من الجدل، لأن صلاح اضطر لمغادرة معسكر المنتخب المصري في ساحل العاج بسببها، مما دفع البعض بالتشكيك في ولائه لمنتخب الفراعنة.

وتأتي عودة صلاح في وقت ممتاز نظرا للبرنامج المزدحم لليفربول خلال الشهر الحالي، إذ يخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشلسي أواخر الشهر الحالي إضافة إلى الدوري ومسابقة كأس إنجلترا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفا في مختلف المسابقات.

كما عاد إلى تدريبات الثلاثاء الحارس البرازيلي أليسون والمدافع جو غوميز بعد أن غابا عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد بيرنلي بداعي المرض.

ويلتقي ليفربول مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.