"السوبر بول" 2024.. نهائي دوري كرة القدم الأميركية الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة بالتاريخ

أفاد الناقل الرسمي أن النسخة الـ58 من "السوبر بول" لنهائي دوري كرة القدم الأميركية والتي انتهت بفوز "كانساس سيتي تشيفس" على "سان فرانسيسكو فورتي ناينرز" 25-22 بعد التمديد، باتت الأكثر مشاهدة في التاريخ بعدما تابعها 123 مليون مشاهد.

وقالت شركة "باراماونت" الناقلة للحدث -في بيان متأخر أمس الاثنين- إن "تغطية شبكة (سي بي إس سبورتس).. قدّمت البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في التاريخ بإجمالي عدد بلغ 123.4 مليون مشاهد في المتوسط عبر جميع المنصات".

وتابعت "ارتفعت المشاهدة بنسبة 7% مقارنة مع مباراة السوبر بول العام الماضي والتي شكّلت الرقم القياسي السابق (115.1 مليونا).. وتابع 202.4 مليون مشاهد كل أو جزء من السوبر بول عبر مواقع التواصل".

وقاد باتريك ماهومز عودة ساحرة لفريقه كانساس سيتي منحته الاحتفاظ بلقبه، ليحرز اللقب للمرة الثالثة في 5 مواسم.

وكان بين الحضور، مغني الراب جاي زي ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والنجمتان بيونسيه وتايلور سويفت، في حين ألهبَ المغني آشِر الأحد أجواء ملعب "إليغياينت ستاديوم" خلال الحفلة الموسيقية في استراحة ما بين الشوطين.