اتحاد جدة يستبعد بنزيمة من مواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا

أفادت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودية، سيغيب عن قائمة المدرب الأرجنتيني غاياردو خلال مباراته أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

واعتمد الأرجنتيني قائمة تضم الخماسي الأجنبي أحمد حجازي ونغولو كانتي وفابينهو ورومارينيو وعبد الرزاق حمد الله.

وبما أن الاتحاد لديه حد أقصى من 5 لاعبين غير آسيويين يمكن تسميتهم في التشكيلة التي تشارك في البطولة القارية، فهذا يعني أن بنزيمة استبعد نهائيا من السفر إلى أوزبكستان.

وكشف مصدر مقرب من نادي الاتحاد السعودي، أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 "لن يلعب المباراة المقبلة لأنه ليس جاهزا بعد لخوض مباراة تنافسية".

ولم يشارك بنزيمة في أي مباراة منذ خسارة الاتحاد أمام النصر في الدوري 2-5 حيث غادر بعدها إلى أوروبا، ثم لم يشارك في معسكر الإمارات، وغاب عن مباراتي الفيصلي في الكأس، والطائي في الدوري السعودي.

وكشف مصدر مقرب من النادي السعودي أنّ الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 "لن يلعب المباراة المقبلة لأنه ليس جاهزا بعد لخوض مباراة تنافسية".

Get ready !

Legend is back 🔥 pic.twitter.com/t0RHWOqTg5 — Ittihad Club (@ittihad_en) February 10, 2024

وتبقى مشاركة القائد السابق للملكي في مباراة الإياب المقررة في 22 من فبراير/شباط الجاري، قائمة، في حال قرر المدرب الأرجنتيني ذلك.

ويواجه الدولي الفرنسي السابق انتقادات كبيرة بسبب أدائه مع ناديه الجديد الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026.

لكن المشاكل ظهرت خارج الملعب بعد خلاف بدأ بعد عودة اللاعب متأخرا من التدريب الشهر الماضي.

وطلب المهاجم الذي يشعر بـ"الضغط" في الاتحاد الرحيل "مؤقتا" عن النادي الذي عرض عليه إعارته لفريق آخر في الدوري السعودي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي لكن بنزيمة يفضل الانتقال على سبيل الإعارة إلى ناد أوروبي.

وقدم بنزيمة (36 عاما) مستويات عالية مع الاتحاد وسجل 15 هدفا في 24 مباراة في جميع المسابقات.