نيمار المصاب يعود إلى فريقه الهلال لاستكمال برنامجه التأهيلي

بالورود والعطور، استقبل الهلال السعودي، نجمه المصاب نيمار لدى وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد غياب عن المملكة استمر 3 أشهر بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) صورا لنيمار لدى وصوله إلى الرياض، وعلَّق "التاريخي نيمار في الرياض".

كما نشر الهلال مقطع فيديو يرصد لحظات وصول نيمار إلى المطار.

وكان نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

نيمار في الريااض 💙 pic.twitter.com/tMPwoZQ6NW — مدرج الهلال (@modarajalhilal) February 12, 2024

ومن المتوقع أن يخضع نيمار لبرنامج تأهيلي مكثف قبل دخول الملاعب حيث ستستغرق رحلة التعافي عدة أسابيع قبل أن يتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية.

وتشكل عودة نيمار دفعة قوية لنادي الهلال الذي تنتظره مواعيد محلية وقارية خلال الموسم الحالي في مقدمتها دوري أبطال آسيا.

ولم يشارك صاحب الـ32 عاما مع الهلال سوى في 5 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووقع نيمار مع فريق الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، صفقة بلغت قيمتها 109 ملايين دولار.