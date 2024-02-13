ليفربول يحقق أمنية مدرب إنجلترا السابق "قبل موته"

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- إن سفين جوران إريكسون سيكون ضمن جهاز فني يضم أساطير النادي عندما يستضيف مباراة خيرية ضد أساطير أياكس في ملعب أنفيلد في 23 مارس/آذار المقبل وذلك بعد أن كشف المدرب السويدي المصاب بمرض عضال عن أمنيته بتدريب النادي.

وقال مدرب إنجلترا السابق (76 عاما)، الذي سبق له تدريب مانشستر سيتي وبنفيكا وروما بين عدة أندية أخرى -الشهر الماضي- إنه مصاب بسرطان البنكرياس و"سيعيش لمدة عام في أقصى تقدير".

وكشف لاحقا أنه ووالده لطالما شجعا ليفربول، وأنه تمنى دائما تدريب النادي.

وقال ليفربول في بيان "(إريكسون) سينضم إلى مقاعد بدلاء تضم أساطير النادي بينهم إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج للمباراة السنوية الخيرية لمؤسسة ليفربول".

وأضاف النادي "يتطلع كل المنتمين للنادي والمؤسسة لتقديم استقبال حار لسفين مشجع ليفربول وعائلته في أنفيلد، وأن نراه على مقاعد البدلاء في ذلك اليوم، لمناسبة رائعة لجمع التبرعات".

وكان يرزي دوديك وساندر فيسترفيلد ومارتن سكرتل وفابيو أوريلو وغريغوري فينال وغابريل سيسي وريان بابل من بين أول دفعة من اللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم في المباراة.

وقال ليفربول إن مئة بالمئة من إيراد المباراة سيدعم عمل مؤسسة ليفربول وشركائها الخيريين.