عقوبات بحق 6 لاعبين "متمردين" من المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم -الاثنين- إيقاف نواف العقيدي حارس النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين 5 أشهر وتغريمه ماليا بسبب أحداث سبقت استبعاده من تشكيلة المنتخب في كآس آسيا بالإضافة لتغريم سلمان الفرج قائد الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر.

ونشر الاتحاد القرارات عبر موقعه على الإنترنت قائلا إن إيقاف العقيدي سيسري اعتبارا من تاريخه لمدة 5 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي.

وجاء القرار "بعد ثبوت طلب العقيدي من روبرتو مانشيني مدرب المنتخب أثناء الاجتماع الذي دار بينهما بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول بتأجيل معسكر المنتخب الأخير المقام في دولة قطر لمدة يوم أو يومين لظروفه الخاصة، أو منحه إجازة خاصة، حيث قوبلت طلباته بالرفض من المدرب وأنه ليس من صلاحياته كلاعب أن يقرر البرنامج بل عليه الامتثال".

وذكر الاتحاد "كما ثبت قيام اللاعب بإرسال رسالة عبر تطبيق (واتساب) للمجموعة التنسيقية الخاصة بلاعبي المنتخب السعودي متضمنة الإساءة للإداريين بالمنتخب.

وأضاف الاتحاد "وقام العقيدي بالتواصل مع إدارة المنتخب الوطني وطلبه إيصال رسالته للمدرب عن رغبته بعدم الانضمام للمعسكر، وجدد اللاعب مطالبته عبر رسالة تذكيرية في اليوم التالي، وبناء على ذلك تم إخطار الرئيس التنفيذي بنادي النصر جويدو فينجا بموقف اللاعب، وعلى إثره قام الرئيس التنفيذي للنصر بالرد والتأكيد على استعداد اللاعب للانضمام للمعسكر في الوقت المحدد، وانضم اللاعب في الوقت المحدد.

"كما قام العقيدي بإبلاغ مدرب الحراس في المنتخب الوطني ماسيمو باتارا في تاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2024 بشعوره أنه سيكون الحارس الثالث في المنتخب وأن هذا الأمر لا يتقبله".

وأوقف الاتحاد محمد مران لاعب النصر وخالد الغنام وعلي هزازي ثنائي الاتفاق لمدة شهر مع تغريمهم 200 ألف ريال سعودي لكل لاعب.

وجاء القرار بإيقاف الثلاثي بعد إصرارهم على مغادرة المعسكر لعدم ضمهم للقائمة المشاركة في كأس آسيا رغم اجتماع مدرب المنتخب معهم وتذكيرهم بأن القائمة النهائية قابلة للتعديل قبل أول مباراة رسمية.

تغريم الفرج والغنام

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على سلمان الفرج قائد المنتخب والهلال قدرها 100 ألف ريال سعودي بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 في البرتغال.

وغرم الاتحاد سلطان الغنام لاعب النصر 200 ألف ريال سعودي بعد ثبوت طلبه من المدرب إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل كأس آسيا.