شاهد.. الشيخ تميم يشارك في النسخة 13 من "اليوم الرياضي" لدولة قطر

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فعاليات "اليوم الرياضي" صباح اليوم الثلاثاء، وهو تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد.

ومارس الشيخ تميم رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد، وذلك في إطار التوعية بأهمية ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وتشجيع المجتمع على الاهتمام باللياقة البدنية.

جانب من مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم.#اليوم_الرياضي_قطر #الخيار_لك #الرياضة_حياة pic.twitter.com/66ioevxokx — اليوم الرياضي للدولة (@qasportsforall) February 13, 2024

وأقيم اليوم الرياضي لقطر في نسخته الـ13 تحت شعار "الخيار لك" بكافة أنحاء البلاد للتعبير عن أهمية تخصيص يوم رياضي للدولة.

وتشهد نسخة هذا العام 250 فعالية تنظمها جهات حكومية وغير حكومية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، وموزعة بشكل شامل متوازن في جميع أنحاء البلاد.

ويهدف شعار هذه النسخة "الخيار لك" للتأكيد على ممارسة الرياضة انطلاقا من الوعي والإدراك بأنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات العصر، ومكافحة الأمراض المزمنة التي تتسبب فيها قلة الحركة، والرهان على الوعي لأنه سيبني عليه خيار ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

جانب من فعاليات وأنشطة وزارة الرياضة والشباب لليوم الرياضي للدولة في حديقة أم السنيم 🏃🏻#اليوم_الرياضي_قطر #الخيار_لك #الرياضة_حياة pic.twitter.com/SqpinHFDbm — اليوم الرياضي للدولة (@qasportsforall) February 13, 2024

وأتحيت هذه الفعاليات الرياضية للجميع منذ ساعات الصباح الأولى، فظهرت مناطق كورنيش الدوحة، وأسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، وكأنها ساحات رياضية ضخمة.

وحرص جمهور واسع من المواطنين والمقيمين، لا سيما الأطفال، على الحضور منذ وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء للاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية، وحجز أماكنهم مبكرا، لا سيما أن كامل أرجاء الدوحة أصبحت بمثابة ملتقى لمزاولة الرياضة.

ورسم المشاركون في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بأنشطتهم لوحة رياضية بديعة تجسدت اليوم الثلاثاء في أنحاء مختلفة من البلاد، لتتحول الدوحة لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع من مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم السنية.

وتحرص جميع مؤسسات الدولة منذ انطلاق الاحتفالات باليوم الرياضي للدولة على المشاركة سنويا في هذا الحدث الرياضي، لتتحول قطر إلى ملعب كبير يمارس فيه عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة.

وتتميز دولة قطر ببنية تحتية تساعد على ممارسة النشاط الرياضي من خلال وجود مسارات للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والعديد من المنشآت الرياضية في الدولة، ومجموعة من الحدائق العامة التي يبلغ عددها 150، والمرافق والشواطئ، بجانب زيادة عدد تراخيص الأنشطة الرياضية في القطاع الخاص إلى 1216.

وتأتي أهمية تنظيم اليوم الرياضي في دولة قطر كل عام لإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

وكانت دولة قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير/شباط 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لعام 2011، بأن يكون يوم "الثلاثاء" من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة.