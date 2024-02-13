الأندية الفرنسية الأكثر إنفاقا والبرازيل أكبر الرابحين في سوق الانتقالات الشتوية

أظهر تقرير عن الانتقالات الدولية نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -الثلاثاء- أن الأندية الفرنسية كانت الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، مع قرابة 270 مليون يورو.

وهو ضعف المبلغ الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة قدرها 121.1 في المئة مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني 2023.

كما أنها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتفوق فيها دولة أخرى على الأندية الإنجليزية التي أنفقت 170 مليون يورو هذا الشتاء، في ترتيب الأكثر إنفاقا.

وبشكل عام، كان الدوري الإنجليزي أكثر تحفظا بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات (حوالي 233 مليون يورو).

وتم تسجيل 4 آلاف و716 صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار يورو، أي أقل بنسبة 8.2 في المئة عما كان عليه في يناير/كانون الثاني 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في يناير/كانون الثاني 2024، بزيادة قدرها 165.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي.