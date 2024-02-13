تُعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أثرى الأندية في العالم وتعرف بسخاء الإنفاق على صفقات اللاعبين أكثر من نظيراتها في الدوريات الأوروبية الأخرى، ودائما ما تعزز الإحصائيات الاعتقاد أن "البريميرليغ" هو الأكثر إنفاقا وبذخا ودخلا أيضا.

وتنعكس الأرباح الضخمة على صفقات ورواتب اللاعبين، إذ تدفع أندية الدوري الإنجليزي رواتب كبيرة للاعبيها، خاصة مانشستر سيتي، الذي حقق نجاحات رياضية كبرى في السنوات الأخيرة.

ونسلّط الضوء على اللاعب الأعلى أجرا في كل فريق يلعب هذا الموسم 2023-2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: