أعلى اللاعبين أجرا في أندية البريميرليغ الـ20
13/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202406:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)
تُعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أثرى الأندية في العالم وتعرف بسخاء الإنفاق على صفقات اللاعبين أكثر من نظيراتها في الدوريات الأوروبية الأخرى، ودائما ما تعزز الإحصائيات الاعتقاد أن "البريميرليغ" هو الأكثر إنفاقا وبذخا ودخلا أيضا.
وتنعكس الأرباح الضخمة على صفقات ورواتب اللاعبين، إذ تدفع أندية الدوري الإنجليزي رواتب كبيرة للاعبيها، خاصة مانشستر سيتي، الذي حقق نجاحات رياضية كبرى في السنوات الأخيرة.
ونسلّط الضوء على اللاعب الأعلى أجرا في كل فريق يلعب هذا الموسم 2023-2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
- مانشستر يونايتد: كيفين دي بروين 400.000 جنيه إسترليني
- ليفربول: محمد صلاح 350.000 جنيه إسترليني
- مانشستر يونايتد: كاسيميرو 350.000 جنيه إسترليني
- تشلسي: رحيم سترلينغ 325.000 جنيه إسترليني
- أرسنال: كاي هافرتز 280.000 جنيه إسترليني
- توتنهام: هيونغ مين سون 190.000 جنيه إسترليني
- برايتون: أنسو فاتي 160.000 جنيه إسترليني
- نيوكاسل: برونو غيمارايش 160.000 جنيه إسترليني
- أستون فيلا: يوري تيليمانس وكليمنت لينغليت وبوبكر كامارا 150.000 جنيه إسترليني
- ويستهام يونايتد: لوكاس باكيتا وكالفن فيليبس 150.000 جنيه إسترليني
- إيفرتون: عبد الله دوكوري 130.000 جنيه إسترليني
- نوتنغهام فوريست: ديفوك أوريغي 120.000 جنيه إسترليني
- فولهام: راؤول خيمينيز 100.000 جنيه إسترليني
- ولفرهامبتون: بول سارابيا 90.000 جنيه إسترليني
- كريستال بالاس: دين هندرسون ومايكل أوليس وإيبيريشي إزي 90.000
- بورنموث: جاستن كلويفرت 80.000 جنيه إسترليني
- شيفيلد يونايتد: ميسون هولجيت 70.000 جنيه إسترليني
- برينتفورد: بن مي 55000 جنيه إسترليني
- لوتون تاون: ألبرت سامبي 50.000 جنيه إسترليني
- بيرنلي: جاك كورك وجوش براونهيل 40.000 جنيه إسترليني
المصدر : مواقع إلكترونية