الأرجنتين تحرم البرازيل حاملة اللقب من التأهل لأولمبياد باريس 2024

فشلت البرازيل، حاملة اللقب في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين، في منافسات كرة القدم للرجال في حجز بطاقتها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين بعد خسارتها أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 0-1 في كراكاس في التصفيات الأميركية الجنوبية.

في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو في التأهل إلى النهائيات بفضل هدف لوتشيانو جوندو، في سعيها إلى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008.

وانتزعت باراغواي البطاقة الثانية لأميركا الجنوبية في الأولمبياد بفوزها على فنزويلا 2-0، علما أن الأولى كانت تحتاج إلى التعادل فقط، في حين تعين على الثانية الفوز.

واحتلت باراغواي، التي أحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004، صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطتين عن الأرجنتين، و4 نقاط عن البرازيل الثالثة، وتذيلت فنزويلا الترتيب مع نقطة يتيمة.

ويعتبر فشل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك (17 عاما) في التسجيل خيبة أمل كبيرة، حيث كانت بلاده بحاجة إلى التعادل فقط لضمان وجودها في العرس الأولمبي.

لكن الأرجنتين هي التي ستتاح لها الفرصة لإحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيز والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي.

وبلغت منتخبات البرازيل والأرجنتين وباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من 4 منتخبات يلعب كل واحد مع خصمه مرة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى أولمبياد باريس.