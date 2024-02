وفاة "مأساوية" لحامل الرقم القياسي العالمي للماراثون ومدربه في حادث سير

أعلن رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا وفاة كيلفن كيبتوم صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون ومدربه جيرفيس هاكيزيمانا إثر حادث سير أمس الأحد.

وأضاف رئيس الوزراء الكيني عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أخبار مدمرة. نشعر بالحزن على فقدان شخص مميز، وهو كيلفن كيبتوم، حامل الرقم القياسي العالمي وأيقونة ألعاب القوى الكينية".

وأضاف "توفي مع مدربه بشكل مأساوي في حادث الليلة. أحر التعازي لأحبائه وأصدقائه وأسرة ألعاب القوى كلها. أمتنا حزينة على الخسارة الفادحة لبطل حقيقي".

وفي وقت سابق، قال وزير الرياضة الكيني أبابو ناموامبا عبر حسابه على منصة إكس "الأمر مؤلم بشكل مدمر. فقدت كينيا جوهرة استثنائية. لا أجد الكلمات (التي تعبر عن الحادث)".

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023