هل يشارك ميسي مع الأرجنتين في أولمبياد باريس؟

شرّع خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، الباب أمام النجم ليونيل ميسي، في حال رغب الأخير الانضمام إلى صفوفه كأحد 3 لاعبين فوق 23 عاما.

وكانت الأرجنتين حجزت إحدى تذكرتي قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر من 26 يوليو/تموز حتى 11 أغسطس/آب بعد فوزها على البرازيل 1-0 في كَراكاس، مما حرم المنتخب الفائز بذهبية الأولمبيادين الأخيرين في ريو 2016 وطوكيو 2020 من التأهل إلى الألعاب الصيفية.

توجت الأرجنتين بذهبية أولمبياد أثينا 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيز والمدرب مارسيلو بييلسا، وبكين 2008 بقيادة ميسي بالذات.

وعلّق ماسكيرانو الذي لعب إلى جانب ميسي بقميصي الأرجنتين وبرشلونة الإسباني قائلا "الجميع يعرف علاقتي مع ليو (…) الباب مشرّع للانضمام إلينا".

‘Door is open’ for Messi to play at Olympics – Mascheranohttps://t.co/dS5dQFzd28

— Football Reporting  (@FootballReportg) February 12, 2024