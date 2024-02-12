ميلان يعمق جراح نابولي في الدوري الإيطالي

حسم ميلان موقعته مع ضيفه نابولي حامل اللقب عندما تغلّب عليه بهدف نظيف في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووصل "روسونيري" إلى مباراته التاسعة تواليا في الدوري من دون خسارة، بينها 7 انتصارات، محافظا على المركز الثالث بـ52 نقطة وبفارق نقطة عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب مع أودينيزي الاثنين في ختام المرحلة، وبفارق 8 نقاط عن جاره وغريمه التقليدي إنتر المتصدر.

في المقابل، تواصل تخبّط نابولي الذي سقط لأول مرة بعد مباراتين، بعدما فاز في المباراة الماضية على فيرونا 2-1 وتعادل قبلها مع لاتسيو من دون أهداف، فتجمّد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع إذ تقلّصت حظوظه بالحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل الفرنسي ثيو هرنانديز الهدف الوحيد لميلان في الدقيقة 25.

نهاية المباراة بفوز ميلان على نابولي بهدف نظيف سجله ثيو هيرنانديز والوصول إلى النقطة الـ52 في جدول ترتيب الكالتشيو ✅ شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📽️#ميلان_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/QSo3BpzftC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2024

فوز أتالانتا

وواصل أتالانتا انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 4 بتغلبه على مضيفه جنوى 4-1، وافتتح البلجيكي شارل دي كيتلار التسجيل في الدقيقة 22، وأدرك الأوكراني روسلان مالينوفسكي التعادل (الدقيقة 51) قبل أن يُعيد الهولندي تيون كوبمينيرس العائد من الإصابة التقدم للضيوف (الدقيقة 55).

"يا لروعة هذا الهدف العالمي" شاهد هذا الهدف الرائع من البلجيكي دي كيتيلاري في شباك جنوى ⚽️📽️ #جنوى_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/aXsBOROJ2b — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2024

لكن دافيدي زاباكوستا (الدقيقة 90+10) والمالي البلال توريه (الدقيقة 90+13) حسما النتيجة من هجمتين مرتدتين مستغلين اندفاع أصحاب الأرض بحثا عن التعادل.

ورفع أتالانتا -الذي يملك مباراة مؤجلة- رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، في حين بقي جنوى في المركز الثاني عشر بـ29 نقطة.

فوز فيورونتينا

حقق فيورنتينا انتصاره الأول هذا العام بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني 5-1.

وتقدم "لا فيولا" إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 37 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.