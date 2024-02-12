رئيس الاتحاد القطري يؤكد استمرار المدرب الإسباني لوبيز مع العنابي

أكد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم البوعينين أن الإسباني ماركيز لوبيز سيبقى على رأس عمله مديرا فنيا للمنتخب القطري المتوج السبت بلقبه الثاني تواليا في كأس آسيا التي استضافها على أرضه.

قال البوعينين لقنوات الكأس الرياضية "لوبيز موجود على رأس عمله كمدير فني للمنتخب الأول، وسيكون هناك مرحلة سنستكملها في المرحلة القادمة"، كاشفا عن التنسيق مع نادي الوكرة، الذي يشغل لوبيس مديره الفني أيضا.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن التعاقد مع لوبيز، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إقالة المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش، في قرار مفاجئ قبل شهر من انطلاق الكأس القارية، مشيرا في بيانه في ذلك الوقت أن التعاقد مع المدرب الإسباني جاء "بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع نادي الوكرة".

وسبق للوبيز (62 عاما) أن قاد أويبن البلجيكي وسانت ترويدن البلجيكي قبل الإشراف في 2018 على نادي الوكرة الذي يحتل المركز الرابع راهنا في الدوري المحلي.

وعشية المباراة النهائية التي حسمها العنابي على حساب الأردن (3-1) في نهائي كأس آسيا، لم يشأ لوبيز الكشف عن مستقبله، إذ اكتفى بالقول، في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية "لا أعلم، من الناحية النظرية كانت الخطة هي البقاء خلال هذين الشهرين. لدي عقد مع الوكرة حتى عام 2025، وسنرى ماذا سيحدث بعد النهائي".

وفي أولى مهامه بعد كأس آسيا، سيقود لوبيز العنابي في مواجهة الكويت في 21 مارس/آذار المقبل ضمن المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2Qatar’s player027 وكأس العالم 2026، علما أنه حقق العلامة الكاملة في أول جولتين على حساب أفغانستان والهند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحت قيادة مدربه السابق كيروش.