برشلونة يتعادل مع غرناطة بشق الأنفس وأتلتيكو مدريد يواصل مسلسل تراجعه

خطف برشلونة تعادلا مثيرا مع ضيفه غرناطة 3-3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق 10 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

على الجانب الآخر، رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم برشلونة في الدقيقة 14 عن طريق الأمين جمال، قبل أن يدرك غرناطة التعادل عن طريق ريكاردو سانشيز في الدقيقة 43.

هدف بيليستري ضد برشلونة pic.twitter.com/gn2sjJskOk — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) February 11, 2024

وفي الدقيقة 60، تقدم غرناطة بالهدف الثاني عن طريق فاكوندو بليستري، قبل أن يدرك برشلونة التعادل بعد ذلك بـ3 دقائق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 برشلونة يسجل التعادل، برشلونة يعود مجددًا هدف ثالث عن طريق لامين يامال برشلونة 3-3 غرناطة

pic.twitter.com/4fKyhtiB6D — عمرو (@bt3) February 11, 2024

وفي الدقيقة 66، سجل إجناسي ميكيل الهدف الثالث لغرناطة، في حين أدرك الأمين جمال التعادل لبرشلونة في الدقيقة 80.

تعثر أتلتيكو مدريد

وواصل إشبيلية صحوته وزاد مِحَن مضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 1-صفر.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه لمهاجمه الواعد إيساك روميرو (23 عاما) بتسجيله هدف الفوز برأسية في الدقيقة 15.

هدف ايزاك مهاجم قادم للساحة بشكل مرعب ، و اعظم ما فعله اشبيلية ترقيته للفريق الاول 🔥pic.twitter.com/TycwL9PcpO — عبدالمحسن. (@D7s30) February 11, 2024

وهذا هو الفوز الثاني تواليا لإشبيلية والخامس فقط هذا الموسم، وبذلك يرتفع رصيده إلى 23 نقطة ويرتقي إلى المركز الخامس عشر، في حين مُنيَ أتلتيكو مدريد بخسارته الثانية تواليا بعدما تغلب عليه ضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

ويتخلف أتلتيكو مدريد بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد.