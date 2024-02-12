رياضة

بالفيديو.. وفاة لاعب إندونيسي ضربته صاعقة على أرض الملعب

صورة للاعب الذي قتلته الصاعقة في إندونيسيا
آثار الصاعقة على جسد اللاعب (مواقع التواصل)
12/2/2024

وثقت مشاهد مصورة صادمة لحظةَ وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي على أرضية الملعب بعد أن ضربته صاعقة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة قدم اللاعب، الذي سقط فورا على أرض الملعب، قبل أن يظهر زملاؤه في فيديو آخر وهم يحملون جثمانه للخارج.

ووقع الحادث خلال مباراة أقيمت على ملعب باندونغ سيليوانجي في منطقة جاوا، بعد ظهر أول أمس السبت عندما كانت السماء غائمة وسقطت فيه بعض الأمطار.

وبحسب ما أفاد به أحد الحاضرين في تصريحات لصحيفة محلية، فإنهم اعتقدوا أن اللاعب لجأ إلى الأرض لحماية نفسه من البرق، لكنهم اكتشفوا بعدها أنه أصيب إصابة مباشرة بالصاعقة، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف على أمل إسعافه الذي لم ينجح.

المصدر : الجزيرة