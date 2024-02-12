بالفيديو.. وفاة لاعب إندونيسي ضربته صاعقة على أرض الملعب

وثقت مشاهد مصورة صادمة لحظةَ وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي على أرضية الملعب بعد أن ضربته صاعقة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة قدم اللاعب، الذي سقط فورا على أرض الملعب، قبل أن يظهر زملاؤه في فيديو آخر وهم يحملون جثمانه للخارج.

ووقع الحادث خلال مباراة أقيمت على ملعب باندونغ سيليوانجي في منطقة جاوا، بعد ظهر أول أمس السبت عندما كانت السماء غائمة وسقطت فيه بعض الأمطار.

Seorang pria asal Subang tewas tersambar petir saat bermain sepakbola di Lapangan Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2024) Sore tadi.#viral #viralindo #indoviral #indo pic.twitter.com/nEJFbHLYNP — The Scariest Project (@ScariestProject) February 10, 2024

وبحسب ما أفاد به أحد الحاضرين في تصريحات لصحيفة محلية، فإنهم اعتقدوا أن اللاعب لجأ إلى الأرض لحماية نفسه من البرق، لكنهم اكتشفوا بعدها أنه أصيب إصابة مباشرة بالصاعقة، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف على أمل إسعافه الذي لم ينجح.