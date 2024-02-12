بالفيديو.. ملك الأردن يهنئ "النشامى" بإنجازهم في كأس آسيا ويسأل عن النعيمات

وثق مقطع مصور مكالمة ملك الأردن عبد الله الثاني للطاقم الفني ولاعبي المنتخب بعد نهاية بطولة كأس آسيا، التي حقق فيها النشامى إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز الثاني لأول مرة.

واحتل الأردن الوصافة بعد خسارته 3-1 أمام منتخب قطر في المباراة النهائية للبطولة.

ووجه الملك تحية خاصة للمدرب حسين عموتة وطاقمه، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق، ومعربا عن نيته تكريمهم بشكل خاص عند عودتهم للوطن.

وأكد في حديثه استمرار الدعم من كل الجهات الحكومية والخاصة للرياضة والمنتخبات، والتخطيط للفترة القادمة، من أجل استمرار التألق للكرة الأردنية.

وأكد قائد المنتخب الأردني إحسان حداد أن خسارة النهائي لن تؤثر على معنويات الفريق، مؤكدا رغبتهم في الاستمرار بهذا المستوى وإكمال التألق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لإسعاد الشعب الأردني.

كما سأل الملك بشكل خاص عن نجم الفريق يزن النعيمات، والذي تألق خلال البطولة. وقد تفاعل اللاعبون بشكل مميز مع المكالمة معبرين عن سعادتهم بها، ووصفها القائد إحسان عبر حسابه بأنها مكالمة بـ"وزن الذهب".

وكان الملك قد وجه التحية للمنتخب عبر حسابه على إكس، وكتب "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى، كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".